Morena atribuye a falla de comunicación desplazamiento de niñas en la Concha Acústica

El dirigente de Morena en Sinaloa, Édgar Barraza Castillo, atribuyó a una falta de comunicación interna del Centro Cívico Constitución el desplazamiento de niñas bailarinas que tenían programada una presentación en la Concha Acústica del Parque Constitución de Culiacán, durante una asamblea informativa de la Diputada federal Merary Villegas.

El dirigente lamentó lo ocurrido con las niñas y sus familias, pero sostuvo que la Legisladora contaba con autorización para utilizar el espacio público y que el responsable del Centro Cívico también había aclarado que se trató de un problema de comunicación interna.

Señaló que Villegas se puso a disposición de las madres y padres de familia para apoyarlos en caso de que decidan realizar nuevamente el festival.

Ante los cuestionamientos sobre si el incidente podría afectar las aspiraciones de la Diputada para convertirse en coordinadora municipal de Morena en Culiacán, el dirigente descartó que le reste puntos dentro del partido.

También rechazó que el uso de la Concha Acústica implique, por sí mismo, una violación a la convocatoria por utilización de recursos públicos, al argumentar que se trata de un espacio público cuyo uso no genera un costo.

Sobre el evento, que concluyó con música de banda, dijo que cada aspirante decide cómo dar a conocer su registro y consideró que esa decisión no representa una desventaja para los demás participantes.

El dirigente llamó a quienes buscan las coordinaciones municipales a respetar las disposiciones de la convocatoria, los permisos de las autoridades correspondientes y las restricciones sobre el uso de recursos públicos.

Asimismo, sostuvo que el caso ya había sido aclarado tanto por la diputada como por el Centro Cívico Constitución.