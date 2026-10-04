Morena cierra registro para diputaciones federales; estos son los perfiles que buscarían un distrito en Sinaloa

CULIACÁN._ Morena cerrará este domingo 4 de octubre el registro de aspirantes a las Coordinaciones Distritales Federales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, proceso interno que representa el primer paso para definir los perfiles que contenderán por las diputaciones federales en las elecciones de 2027.

La convocatoria, emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, contempla los 300 distritos electorales federales del País. En Sinaloa corresponden siete distritos y cada persona interesada solamente puede solicitar su registro para uno de ellos.

El registro comenzó el 1 de octubre y concluye este 4 de octubre. El procedimiento se realiza exclusivamente en línea, a través de la plataforma habilitada por Morena, y el partido estableció una mesa de apoyo para quienes tengan dificultades con el trámite.

En Sinaloa, el dirigente estatal, Édgar Barraza Castillo, informó que los registros se realizan de las 09:00 a las 18:00 horas.

Barraza Castillo ha aclarado que el acuse que reciben los aspirantes al completar el procedimiento no significa que su registro haya sido aprobado, pues posteriormente la Comisión Nacional de Elecciones deberá revisar que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.



Los perfiles que buscan un distrito

Hasta este domingo, entre los nombres que han hecho público su interés o registro aparecen Pedro Villegas Lobo, Rodolfo Valenzuela Sánchez y José Antonio Ríos Rojo.

En el Distrito Federal 05, con cabecera en Culiacán, aparece el Diputado local Pedro Villegas Lobo como el perfil que busca participar en el proceso, de acuerdo a lo anunciado por los mismos.

Villegas Lobo había anunciado públicamente su intención de buscar una Diputación federal después de descartar contender por la Presidencia Municipal de Culiacán.

Cabe destacar que medios de comunicación señalan la posibilidad de que Omar López Campos también se haya registrado para el Distrito Federal 05.

En el Distrito Federal 07 se registró el Diputado local Rodolfo Valenzuela Sánchez, quien confirmó públicamente que busca encabezar la coordinación distrital y posteriormente llegar a la Cámara de Diputados.

Valenzuela Sánchez es profesor y agricultor y actualmente es Diputado local por Morena.

También por el Distrito 07 se registró José Antonio Ríos Rojo, ex secretario general del Congreso del Estado y ex Diputado federal.

Ríos Rojo fue Diputado federal de 1988 a 1991 por el entonces Partido Mexicano Socialista-PRD y posteriormente fue Diputado local. Entre 2018 y 2024 se desempeñó como secretario general del Congreso de Sinaloa y en 2018 fungió como representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

La coordinadora estatal de Morena, Imelda Castro Castro, confirmó que tenía conocimiento del registro de Ríos Rojo por el Distrito 07 y de la intención de Pedro Lobo de participar por el Distrito 05, aunque señaló que todavía no contaba con la lista completa de personas inscritas.

Indicó que será la dirigencia nacional la que dé a conocer los nombres y el número de registros una vez concluida esta etapa.



¿Qué sigue después del registro?

El registro no significa todavía que una persona sea candidata a una Diputación federal.

Una vez concluido el periodo de inscripción, la Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes y determinará cuáles cumplen con los requisitos de la convocatoria.

Posteriormente, Morena realizará un proceso interno para definir a quienes encabezarán las Coordinaciones Distritales Federales.

De acuerdo con lo informado por Imelda Castro Castro, las definiciones de las coordinaciones distritales y municipales se realizarán mediante encuestas internas y podrían conocerse aproximadamente en un plazo de mes y medio.

En paralelo, Morena deberá definir posteriormente las candidaturas que serán registradas formalmente ante las autoridades electorales para la elección federal de 2027.

Los actuales diputados federales de Morena por Sinaloa, Jesús Ibarra Ramos, Felicita Pompa Robles y Olegaria Carrazco Macías, han manifestado que no buscarán la reelección.