Morena confía en que salida de Taddei del INE no afecte elecciones de 2027

Morena Sinaloa consideró que la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral no afectará la organización de las elecciones de 2027, debido a que el organismo cuenta con personal capacitado para mantener sus actividades.

Durante una conferencia de prensa este miércoles, el dirigente estatal del partido, Édgar Barraza Castillo, afirmó que existe tiempo para que la Cámara de Diputados designe a quien ocupará la presidencia del instituto durante el resto del periodo correspondiente.

“No creemos que vaya a entorpecer algo este proceso 2027”, declaró.

La postura de Morena se dio después de que Taddei presentara su renuncia el lunes 26 de octubre, en medio de señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades administrativas y posibles conflictos de interés relacionados con contrataciones del organismo.

Un día después, el Consejo General del INE designó por unanimidad a la consejera Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional, mientras la Cámara de Diputados lleva a cabo el procedimiento para nombrar a quien ocupará el cargo de manera definitiva.

Barraza Castillo sostuvo que la sustitución puede realizarse sin interrumpir los trabajos del organismo electoral y manifestó su confianza en la capacidad técnica de su personal.

“Sabemos y confiamos que este instituto es fuerte y tiene personas, perfiles capaces que pueden seguir sacando adelante este proceso”, expresó.

El dirigente añadió que corresponde a la Cámara de Diputados emitir la convocatoria para el nombramiento definitivo y consideró que el calendario permite realizar el procedimiento antes de que avance el proceso electoral.

El proceso electoral 2026-2027 comenzó formalmente en septiembre y contempla la renovación de cargos federales y locales, por lo que la continuidad de las actividades del INE es relevante para la preparación de los comicios.

El dirigente reiteró que Morena mantiene su confianza en la institución y sostuvo que la designación de una nueva presidencia no debería representar un obstáculo para la organización electoral.