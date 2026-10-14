Morena desconoce cuántos aspirantes buscan coordinaciones municipales en Sinaloa

La dirigencia estatal de Morena desconoce cuántas personas se han registrado para buscar una coordinación municipal en Sinaloa, proceso cuyo plazo de inscripción concluirá el próximo domingo 18 de octubre.
Edgar Barraza Castillo, presidente de Morena en Sinaloa, explicó que el seguimiento de las solicitudes está a cargo de la Comisión Nacional de Elecciones, por lo que no cuentan con un corte de los registros recibidos hasta el momento.
“No, no tenemos un corte. El tema este lo lleva totalmente la Comisión de Elecciones”, respondió al ser cuestionado sobre el avance del proceso.
Indicó que, según la información que les han proporcionado, la instancia nacional esperará a que cierre la convocatoria para revisar las solicitudes y la documentación presentada, antes de dar a conocer qué aspirantes cumplen con los requisitos.
La convocatoria se abrió el 8 de octubre para los 20 municipios de Sinaloa.
Entre los requisitos están tener más de 25 años, ser originario del Municipio al que se aspira o acreditar una residencia efectiva de al menos tres años, además de contar con una trayectoria acorde con los principios del partido.
La Comisión Nacional de Elecciones también valorará aspectos como el reconocimiento popular, la honestidad y el trabajo territorial y comunitario.
Para definir las coordinaciones podrá recurrir a encuestas y estudios de opinión.
Barraza Castillo recordó que el registro no garantiza la aprobación de una candidatura ni la designación automática de una persona.
Las definiciones deberán apegarse a las reglas de la convocatoria y al principio de paridad de género.
Los resultados del proceso deberán publicarse a más tardar el 31 de diciembre, de acuerdo con la convocatoria.
Entre los perfiles que han hecho público su registro o cuya participación ha sido reportada en Sinaloa están María Teresa Guerra Ochoa, Serapio Vargas Ramírez y Alonso Ramírez Reyes, por Culiacán; Ana Elizabeth Ayala Leyva, Isaura Salas Castro, Sixto Rosas Hernández y Carlos Valle Saracho, por Ahome; así como Édgar González Zataráin, María José Salazar, Juan Carlos Patrón y Fabiola Torres, por Mazatlán.