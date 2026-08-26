$!Morena designa a Imelda Castro Castro como coordinadora en Sinaloa rumbo a las elecciones de 2027

Morena presentó este miércoles a Imelda Castro Castro como la Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa. En el evento en la Ciudad de México acudieron todos los que se inscribieron en el proceso interno. Además, estuvieron los dirigentes nacionales de Morena, así como de los partidos aliados. Imelda Castro Castro recibió la constancia que la acredita como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Sinaloa, con lo que se formaliza su designación como la figura que encabezará el proyecto del partido rumbo a las elecciones de 2027.

La coordinación forma parte del proceso interno de Morena previo a la definición de la candidatura a la Gubernatura de Sinaloa, por lo que el nombramiento coloca a Castro Castro como el principal perfil del partido de cara a la contienda del próximo año. La entrega de la constancia ocurre después del proceso interno realizado por Morena para definir a quien asumiría la coordinación en Sinaloa, mediante el mecanismo de encuesta contemplado por el partido. Con esta designación, Imelda Castro Castro deberá encabezar los trabajos políticos y de organización de Morena en el estado durante la etapa previa a la definición formal de las candidaturas.

Aunque la coordinación no constituye todavía el registro como candidata a la Gubernatura, esta figura ha funcionado dentro de Morena como un paso previo a la postulación electoral. La elección de 2027 será relevante para Morena en Sinaloa, pues estará en juego la Gubernatura del estado, además de otros cargos de elección popular. Castro Castro cuenta con una trayectoria política dentro de la izquierda y de Morena, y actualmente se encontraba con licencia como senadora de la República.

¿Quién es Imelda Castro Castro? Imelda Castro Castro es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa y ha ocupado distintos cargos de elección popular y de representación política. Fue Diputada local en el Congreso de Sinaloa y posteriormente Diputada federal. En 2018 llegó al Senado de la República por Morena, momento en el que fue en fórmula con el ex Gobernador Rubén Rocha Moya, y fue reelegida para el periodo 2024-2030, cuando fue en fórmula con el Senador Enrique Inzunza Cazárez.