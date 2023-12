CULIACÁN._ Donde llega Morena, destruye, afirmó Cristina Ruiz Sandoval, Diputada federal por el PRI, respecto a presuntas persecuciones políticas por el Poder Ejecutivo, que encabeza el partido guinda, contra instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La legisladora acusó a las autoridades de Movimiento Regeneración Nacional de destruir el legado de gobiernos anteriores, desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la silla presidencial en 2018.

“Al recorrer el País te vas dando cuenta cómo ellos van destruyendo las instituciones, destruyendo todo lo bueno que se hizo por otros partidos, no solo por el PRI, también por Acción Nacional, entonces, es preocupante”, aseguró.

A pregunta expresa sobre una posible persecución política hacia la UAS por parte de Gobierno del Estado, la Diputada del Partdo Revolucionario Institucional desconoció la situación local, pero afirmó que es una problemática a nivel nacional.

“No sé aquí, pero lo hemos visto en muchos estados, pareciera que lo hicieron muy bien, todos pensamos o queremos creer que no es cierto pero decididamente se entrega a Morena, a un partido, o una persona, y posteriormente vienen las consecuencias y empezamos a ver qué persiguen alcaldes, que persiguen a diputados”, dijo Ruiz Sandoval.

En 2022 hubo tres casos de autoridades municipales y estatales que fueron retiradas de sus cargos por supuestas irregularidades en la función pública.

El ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien fue desaforado por supuesto abuso de autoridad, discriminación y desvío de recursos; el ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, vinculado a proceso por compra ilegal de vehículo; y Héctor Melesio Cuén Ojeda, retirado de la titularidad de la Secretaría de Salud por no desistir de denuncias contra periodistas.

“Morena donde llega destruye, eso es una realidad, lo estamos viviendo ya en el Estado de México, el inicio de una persecución política a nuestros alcaldes, la verdad es que lo que hemos visto en los gobiernos”, agregó.

“Ellos lo que hacen es politizar la justicia y judicializar la política, entonces, a través de esa manera empieza a deshacerse de sus adversarios”.