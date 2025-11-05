$!Morena en Sinaloa condena acoso contra Claudia Sheinbaum y respalda llamado a homologar sanciones en todo el País

El Grupo Parlamentario de Morena en Sinaloa condenó el acoso del que fue víctima la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante un recorrido en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El grupo expresó su respaldo a la decisión de la Mandataria de presentar una denuncia formal.

A través de un comunicado, las y los legisladores morenistas en Sinaloa destacaron el mensaje que Sheinbaum envió tras los hechos, al reiterar que el acoso es un delito que no debe justificarse ni normalizarse, y condenaron los intentos de revictimización a través de la difusión de imágenes o discursos que minimizan la agresión.

“El llamado de la Presidenta a homologar la penalización del acoso es un punto de inflexión que acompañaremos desde lo local, porque lo que está en juego es la libertad de tránsito, la seguridad personal, la salud mental, el acceso a la educación y al trabajo, y la posibilidad de disfrutar el espacio público sin miedo”, señala el pronunciamiento.

El grupo parlamentario subrayó que este episodio refleja una realidad que enfrentan miles de mujeres todos los días en distintos espacios: comunitarios, laborales, escolares, en el transporte público y en entornos digitales.