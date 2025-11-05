$!Morena en Sinaloa condena acoso contra Claudia Sheinbaum y respalda llamado a homologar sanciones en todo el País

El Grupo Parlamentario de Morena en Sinaloa condenó el acoso del que fue víctima la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante un recorrido en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
El grupo expresó su respaldo a la decisión de la Mandataria de presentar una denuncia formal.
A través de un comunicado, las y los legisladores morenistas en Sinaloa destacaron el mensaje que Sheinbaum envió tras los hechos, al reiterar que el acoso es un delito que no debe justificarse ni normalizarse, y condenaron los intentos de revictimización a través de la difusión de imágenes o discursos que minimizan la agresión.
“El llamado de la Presidenta a homologar la penalización del acoso es un punto de inflexión que acompañaremos desde lo local, porque lo que está en juego es la libertad de tránsito, la seguridad personal, la salud mental, el acceso a la educación y al trabajo, y la posibilidad de disfrutar el espacio público sin miedo”, señala el pronunciamiento.
El grupo parlamentario subrayó que este episodio refleja una realidad que enfrentan miles de mujeres todos los días en distintos espacios: comunitarios, laborales, escolares, en el transporte público y en entornos digitales.
Asimismo, reconocieron la rápida actuación de las autoridades para detener al agresor y canalizarlo ante las instancias correspondientes, e hicieron un llamado a que se actúe con debida diligencia y perspectiva de género en este y en todos los casos de violencia contra las mujeres.
“Denunciar no es un privilegio, es un derecho; y ser escuchadas y protegidas no debe depender del cargo de la víctima. Todas las mujeres merecen un acceso rápido y expedito a la justicia”, expresaron las y los diputados de Morena.
Finalmente, reiteraron su compromiso de acompañar desde Sinaloa la agenda de la Presidenta de la República, centrada en cuatro ejes: denunciar, no revictimizar, homologar las sanciones al acoso y mantener la cercanía con el pueblo.
“Nos comprometemos a convertir ese rumbo en leyes, presupuestos, programas y resultados medibles. Ni una agresión más. La dignidad de las mujeres no se negocia: se respeta, se protege y se garantiza”, concluye el comunicado.