$!Morena encabeza preferencias electorales en Ahome, Culiacán y Mazatlán; Estrella Palacios divide opiniones sobre una posible reelección

A un año de que inicie formalmente el proceso para elegir alcaldes en Sinaloa, Morena se mantiene como la fuerza política con mayor intención de voto en los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán, de acuerdo con una encuesta realizada por Massive Caller el 23 de junio de 2026. En Ahome, Morena registra el 41.9 por ciento de las preferencias electorales, seguido por el PAN con 16.5 por ciento y el PRI con 13.2 por ciento. Movimiento Ciudadano alcanza el 9.9 por ciento, mientras que el PT y el Partido Verde obtienen 3.1 y 1.9 por ciento, respectivamente. Un 13.5 por ciento de los encuestados señaló que aún no decide por qué partido votaría.

En Culiacán, Morena también lidera con el 37.9 por ciento de la intención de voto. El PAN aparece en segundo lugar con 17.6 por ciento, seguido del PRI con 13.7 por ciento y Movimiento Ciudadano con 9.8 por ciento. El PT registra 3.9 por ciento y el PVEM 1.5 por ciento. El porcentaje de personas indecisas asciende a 15.6 por ciento. Por su parte, en Mazatlán Morena alcanza su mejor desempeño entre los tres municipios medidos, con 42.6 por ciento de las preferencias. El PAN obtiene 17.7 por ciento, el PRI 12.3 por ciento y Movimiento Ciudadano 8.9 por ciento. El PT registra 3.2 por ciento y el Partido Verde 1.5 por ciento. El 13.8 por ciento de los entrevistados dijo no haber definido aún su voto.

Además de medir la intención de voto por partido, la encuesta evaluó la opinión ciudadana sobre una posible reelección de la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez. Ante la pregunta de si votarían por la actual Presidenta Municipal en caso de que decidiera buscar un segundo periodo consecutivo, el 54.6 por ciento respondió que no, mientras que el 45.4 por ciento manifestó que sí respaldaría su reelección.