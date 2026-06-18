Morena formaliza carrera interna por la Gubernatura de Sinaloa; registros abrirán el 22 de junio

Morena dio el banderazo oficial a la carrera interna rumbo a la Gubernatura de Sinaloa al presentar los detalles de la convocatoria para elegir a la persona que ocupará la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

El dirigente estatal del partido, Édgar Barraza Castillo, informó que el registro de aspirantes se realizará del 22 al 27 de junio y podrá efectuarse tanto en línea como de manera presencial en la Ciudad de México.

Explicó que quienes aspiren a la coordinación deberán separarse de sus cargos públicos o partidistas antes de solicitar su inscripción, además de acreditar militancia o trabajo dentro del movimiento.

De acuerdo con la convocatoria, en caso de existir más de seis personas registradas se realizará una primera medición para seleccionar a los perfiles mejor posicionados, quienes posteriormente participarán en una encuesta definitiva.

La fecha límite para que Morena dé a conocer a la persona coordinadora será el 31 de diciembre de este año.

Barraza Castillo señaló que quienes avancen en el proceso tendrán tareas de organización territorial, reuniones vecinales, recorridos casa por casa, difusión del periódico Regeneración y participación en asambleas relacionadas con la defensa de la soberanía.

Asimismo, sostuvo que el procedimiento busca privilegiar la unidad interna y garantizar reglas claras para todos los participantes.

“Cuando los procesos se realizan de manera transparente también se genera unidad dentro de nuestro movimiento”, afirmó.

Hasta ahora, varios perfiles de Morena han manifestado públicamente su interés en participar, aunque la dirigencia estatal aclaró que será la Comisión Nacional de Elecciones la encargada de validar registros y conducir el proceso.