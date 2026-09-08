Morena formaliza salida de Enrique Inzunza de su bancada en el Senado

El Grupo Parlamentario de Morena formalizó ante el Pleno del Senado de la República la salida de Enrique Inzunza Cázarez de su bancada, luego de que el legislador anunciara que se separaría de Morena y continuaría como Senador “independiente”, en medio de críticas por los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante la sesión de este martes se dio lectura al documento enviado por la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena, por instrucciones de su coordinador, Ignacio Mier Velazco, en el que se informó que Inzunza Cázarez dejó de formar parte de la bancada con efectos a partir del 26 de agosto de 2026.

“Con base en la comunicación del senador Enrique Inzunza Cázarez, deja de formar parte del Grupo Parlamentario de Morena con efectos a partir del 26 de agosto de 2026”, se leyó ante el Pleno.

La Coordinación de Morena solicitó que la determinación fuera hecha del conocimiento del Senado para los efectos legales, reglamentarios y administrativos correspondientes.

La separación fue anunciada por el propio Enrique Inzunza el 26 de agosto, cuando informó que por decisión personal dejaría la bancada morenista para ejercer su cargo de manera independiente. Por lo que permanecería con su responsabilidad legislativa sin grupo parlamentario.

Este posicionamiento público lo realizó tras las fuertes críticas que generó su negativa a solicitar licencia al cargo, pese a que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación relacionada con los señalamientos de Estados Unidos, por los cuales también habrían solicitado licencia el Gobernador Rubén Rocha Moya, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil y el Vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra.

Además, también tendrá consecuencias en las responsabilidades que Inzunza mantenía dentro del Senado.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier Velazco, adelantó que Inzunza Cázarez dejará la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, debido a que esa posición corresponde a la distribución de espacios entre los grupos parlamentarios.

Mier Velazco explicó que la reasignación deberá realizarse conforme al Reglamento del Senado y al peso que tiene cada bancada.

Señaló que todavía no se define quién ocupará la presidencia y que el reacomodo podría concretarse hacia la cuarta semana de septiembre, una vez que se conozca también cuántos senadores con licencia regresarán a sus funciones.