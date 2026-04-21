Morena había desechado queja contra Imelda Castro; Teesin ordena revisarla de nuevo

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa ordenó a Morena volver a revisar la queja presentada contra la Senadora Imelda Castro Castro, luego de revocar la resolución interna con la que el partido había desechado la denuncia por considerarla frívola.

La queja fue interpuesta por una militante morenista, quien acusó a la legisladora de presuntos actos anticipados de campaña, en medio de las definiciones rumbo a la candidatura por la Gubernatura de Sinaloa.

Inicialmente, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena declaró improcedente el recurso y cerró el caso.

Sin embargo, la denunciante impugnó esa determinación ante el Tribunal Electoral local.

Tras analizar el expediente, las magistraturas resolvieron por mayoría de votos revocar el acuerdo partidista al considerar fundados los agravios expuestos por la promovente, entre ellos falta de exhaustividad, deficiente fundamentación e indebida valoración de pruebas.

Durante la discusión del asunto, una primera propuesta planteaba confirmar la decisión de Morena, pero la mayoría del pleno votó en sentido contrario y ordenó emitir una nueva resolución.

Con ello, el Teesin instruyó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolver nuevamente el caso en un plazo de siete días, atendiendo todos los argumentos presentados y justificando debidamente su decisión.

La resolución se da en un contexto de movimientos internos dentro de Morena, donde diversos perfiles han manifestado interés por competir por la gubernatura de Sinaloa.