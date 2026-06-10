Morena inicia asambleas informativas en Sinaloa y pide investigaciones por elecciones en Coahuila

Morena Sinaloa anunció el inicio de una serie de Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, como parte de una estrategia nacional impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la dirigencia nacional del partido.

La dirigencia estatal informó que estos encuentros tienen como objetivo acercar información a la ciudadanía sobre los avances de la Cuarta Transformación, fortalecer el diálogo con la población, combatir la desinformación y reafirmar el compromiso con la defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación del País.

De acuerdo con Morena Sinaloa, a nivel nacional se llevarán a cabo más de 2 mil 600 asambleas informativas, mientras que en la entidad se realizarán 20 encuentros, uno en cada municipio.

Tras las primeras jornadas efectuadas en Juan José Ríos y Cosalá, las próximas actividades están programadas en los municipios de Concordia y San Ignacio.

El partido señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para mantener un contacto permanente con la ciudadanía y fortalecer la organización territorial del movimiento en todo el Estado.

Morena Sinaloa expresó su respaldo a las acciones emprendidas por el Comité Ejecutivo Nacional en relación con los supuestos incidentes reportados durante la reciente jornada electoral en Coahuila.

Consideró que cualquier práctica que pudiera afectar la libertad del voto o vulnerar el desarrollo democrático debe ser investigada y esclarecida por las autoridades correspondientes.

En las elecciones por el Congreso de Coahuila el PRI se impuso ante Morena.

Asimismo, manifestó preocupación por las denuncias relacionadas con presuntas prácticas de compra de votos mediante el uso de códigos QR, así como por señalamientos de intimidación contra militantes y representantes del movimiento durante el proceso electoral.

Afirmó que la defensa de la Transformación, la soberanía nacional y la democracia requiere de una ciudadanía informada, consciente y organizada, por lo que las asambleas informativas serán una herramienta fundamental para mantener la cercanía con la población.