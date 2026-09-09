Morena le falló a Sinaloa, acusa PAN a dos años de crisis de violencia

A dos años de que recrudeciera la violencia en Sinaloa, Morena le ha fallado a los sinaloenses y los gobiernos no han logrado devolver la paz al Estado, señaló la presidenta estatal del PAN, Wendy Barajas Cortés.

A través de un posicionamiento, la dirigente panista recordó que este miércoles 9 de septiembre se cumplen dos años desde el inicio de la actual crisis de violencia, periodo que ha dejado miedo, pérdidas económicas y miles de familias afectadas.

“Dos años de miedo, dolor y abandono. Dos años en los que miles de familias han perdido la tranquilidad, su patrimonio y, en muchos casos, a un ser querido. Dos años durante los cuales Morena ha sido incapaz de devolvernos la paz”, expresó.

Barajas Cortés sostuvo que durante este periodo se han registrado más de 3 mil 800 homicidios dolosos, más de 4 mil 400 denuncias por privación de la libertad y más de 12 mil 400 vehículos robados.

A las afectaciones de seguridad, agregó, se suma el impacto económico, con más de 27 mil empleos formales perdidos y más de 5 mil empresas que han tenido que cerrar sus puertas.

La presidenta del PAN criticó además que las autoridades hayan dejado de publicar informes diarios de seguridad y cuestionó los discursos oficiales que hablan de avances en materia de seguridad.

“Ya basta de simulaciones. Las autoridades no pueden seguir tapando el sol con un dedo. La realidad no puede ocultarse dejando de publicar informes de seguridad diarios, porque el silencio oficial no detiene las balas”, señaló.

También acusó a los gobiernos de Morena de presumir operativos mientras persisten las desapariciones, los homicidios y el miedo entre la población.

Ante esta situación, Barajas Cortés exigió a los tres niveles de gobierno implementar una estrategia de seguridad “real, coordinada y medible”, además de fortalecer a las policías, mejorar la prevención y garantizar atención a las víctimas.

Demandó también que las personas desaparecidas sean buscadas de manera inmediata y que exista “cero impunidad”.

“Sinaloa no está condenado a vivir de rodillas ante la delincuencia. Somos más las mujeres y los hombres buenos que queremos recuperar nuestro estado”, afirmó.

Barajas Cortés aseguró que el PAN mantendrá sus críticas a los gobiernos y que el partido está dispuesto a participar, junto con la ciudadanía, en el rescate del estado.

“Ya basta de miedo, abandono y simulación. Sinaloa merece vivir en paz”, concluyó.