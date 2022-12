Morena no apoya a Estrada Ferreiro en su intento de recuperar la Alcaldía

El partido Morena en Sinaloa no respalda el intento de Jesús Estrada Ferreiro para regresar a la Presidencia Municipal de Culiacán, señaló la dirigente de este partido, Merary Villegas Sánchez.

Al ser cuestionada sobre si desde el partido se apoyaría al ex Alcalde de Culiacán, Villegas fue clara y dijo que no.

“No, yo creo que hay que ser respetuosos del proceso legal que ya está en curso, el proceso judicial que ya está en curso en el tema de Estrada Ferreiro”, señaló.

“Él está buscando cómo regresar, está en su derecho, no lo quiero juzgar, pero como partido no podemos apoyar o respaldar posturas de ese tipo”.

Por lo pronto dijo que ella no juzga a Estrada Ferreiro, pero reiteró que desde el partido no se está apoyando esta decisión.

“Entonces hasta que no, y lo he dicho anteriormente, hasta que no haya una resolución definitiva de las instancias correspondientes, en el caso de la Fiscalía en este caso, es que nosotros podamos emitir una postura al respecto”, señaló.

Fue el pasado 6 de diciembre cuando el ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, presentó ante el Pleno del Cabildo una solicitud en la que urge se tome un acuerdo con respecto a su reintegración como Presidente Municipal de Culiacán, después de que solicitó él mismo una licencia para separarse del cargo antes de ser desaforado por el Congreso del Estado.

Además, ya con el desafuero, Estrada Ferreiro se mantiene en un proceso legal por la denuncia de la Auditoría Superior del Estado en la Fiscalía General, acusado de cometer el delito de desempeño irregular de la función pública.