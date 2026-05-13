Morena no descarta a Juan de Dios Gámez y Enrique Inzunza para elecciones de 2027

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Edgar Barraza Castillo, aseguró que tanto el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, como el Senador Enrique Inzunza Cázarez, podrían participar como candidatos en las elecciones de 2027, siempre y cuando así lo decidan y cumplan con los requisitos establecidos por el partido y la ley electoral.

Señaló que no se descarta la participación de ambos funcionarios en el próximo proceso interno, aun cuando actualmente enfrentan señalamientos e investigaciones por parte de autoridades de Estados Unidos, donde se les ha vinculado presuntamente con el narcotráfico.

“Vamos a esperar la convocatoria y, si ellos cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria, no estarían descartados” expresó.

Las declaraciones de Barraza Castillo surgen luego de que tanto Gámez Mendívil como Inzunza Cázarez dejaran de aparecer en algunas encuestas de preferencias rumbo a la contienda electoral de 2027.

En dichos sondeos ahora figuran perfiles como María Teresa Guerra Ochoa, Imelda Castro Castro y Graciela Domínguez Nava.

Ante esta situación, el líder estatal de Morena aclaró que se trata de encuestas privadas y reiteró que el partido no ha cerrado, ni ha definido ninguna candidatura para el proceso electoral venidero.

“Esta encuesta que se publicó, donde no aparecen los compañeros, es una encuesta privada. Nosotros desconocemos por qué motivo o situación no aparecen Juan de Dios o el Senador Enrique Inzunza, sin embargo, nosotros estamos haciendo nuestras mediciones y cuando llegue el momento de realizar las encuestas en las que se definirán las y los coordinadores, serán encuestas propias” señaló.

Antes de las acusaciones difundidas desde Estados Unidos, tanto Juan de Dios Gámez como Enrique Inzunza eran considerados entre los principales perfiles de Morena para participar en la elección interna del partido rumbo a 2027.