Morena no tiene prisa por quitar a Enrique Inzunza de sus comisiones en el Senado, dice Higinio Martínez

A pesar de haber renunciado al Grupo Parlamentario de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, permanece como Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos en el Senado de la República, abanderado por el partido.

En una revisión realizada por Noroeste en la página oficial del Senado, se constató que además, el Legislador federal permanece como integrante en las comisiones de Defensa Nacional, Justicia, Jurisdiccional y Derechos Humanos.

Sobre esta situación, el Senador de Morena y Presidente de la Cámara Alta, Higinio Martínez Miranda, afirmó que están valorando la situación de Inzunza Cázarez en las comisiones.

“Vamos a ver en los próximos días, y que tiene que ver con otras ausencias, pueden prolongarse o pueden terminarse pronto”, dijo.

“Morena está revisando no solo la asignación de las presidencias, la integración, hay mucho movimiento. Morena es el partido mayoritario aquí y tiene que revisar la integración, son muchos movimientos que tenemos que hacer y los vamos a hacer, nosotros no tenemos prisa. Y las posiciones de Morena son para las y los senadores de Morena”.

Inzunza Cázarez renunció al Grupo Parlamentario de Morena el pasado 26 de agosto, luego de negarse a solicitar licencia a su cargo de Senador, a pesar de ser sugerido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al permanecer abiertas las investigaciones de la Fiscalía General de la República que derivaron de la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Desde el 29 de abril que se hizo pública la solicitud de detención con fines de extradición, Inzunza Cázarez se ausentó de sus responsabilidades en el Senado de la República y reapareció este 1 de septiembre. En conferencia de prensa, confirmó que la FGR congeló sus cuentas bancarias derivado de las investigaciones abiertas, y explicó que ha cobrado su salario como Legislador federal por medio de cheques.