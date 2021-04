$!Morena-PAS denuncia ante FGE y Fepade a Evelio Plata, secretario de Pesca en Sinaloa

Rocha Moya puntualizó que el Gobierno del Estado carece de autoridad moral y política para convocar a la mesa de trabajo a la que ha llamado a los diferentes partidos y, por tanto, dicha mesa es ilegítima.

“Convocó el Gobierno del Estado a mesas de trabajo entre los partidos, pero como el gobierno no es imparcial, no vamos; ellos no son neutrales, ellos dirigen la campaña del PRIAN, y nosotros no vamos a ir, no les vamos a legitimar sus mesas; cuando nos cite el Instituto Electoral, ahí vamos, pero no el gobierno; si nos cita el INE o el IEES, vamos”, manifestó.

En otro aspecto, el candidato afirmó que a dos semanas del inicio de campaña hay un balance positivo, a los candidatos de la alianza Morena-PAS les está yendo bien porque la gente está metida y comprometida en el proceso proselitista y en las encuestas están muy arriba.

El abanderado de la alianza Morena-PAS fue entrevistado, la mañana de este domingo, al concluir una sesión de fotos en el Asta Bandera Monumental a la que acudió invitado por líderes del sector académico.