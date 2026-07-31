Morena perfila anunciar en septiembre a los seis finalistas de su proceso interno en Sinaloa

Será durante el mes de septiembre cuando Morena dé a conocer a los seis finalistas del proceso interno para definir a la persona que encabezará la Coordinación de la Defensa de la Transformación en Sinaloa informó para Noroeste uno de los aspirantes que participó en una reunión convocada por la dirigencia nacional del partido.

En el encuentro, realizado en la Ciudad de México, se informó que la etapa final del proceso estará integrada por seis perfiles: cuatro provenientes de Morena y uno por cada uno de los partidos aliados.

La dirigencia nacional convocó a los aspirantes registrados en Sinaloa para establecer los lineamientos y las rutas de seguimiento del proceso interno.

En el encuentro estuvieron presentes el Senador Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política; Ariadna Montiel, dirigente nacional del partido; Citlalli Hernández, Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, además de otros funcionarios federales.

La reunión forma parte del proceso interno que Morena desarrolla para definir el perfil que eventualmente representará al partido rumbo a las elecciones de 2027 en Sinaloa.