Morena perfila encuesta en agosto para definir a finalistas y en septiembre dará a conocer a coordinador en Sinaloa

Durante agosto, Morena iniciará la etapa de encuestas para definir a la persona que encabezará la Coordinación Estatal de los Comités para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, cuyo resultado se dará a conocer en la primera semana de septiembre.

La Senadora con licencia, Imelda Castro Castro, confirmó este viernes cómo sería el proceso, tras una reunión con las personas registradas como aspirantes en Sinaloa.

Señaló que, como primera etapa, durante agosto se realizará una encuesta telefónica para seleccionar a seis perfiles finalistas de entre las personas inscritas.

Una vez definidos esos seis aspirantes, Morena aplicará una segunda encuesta, de la que saldrá la persona que será designada como coordinadora estatal. El resultado será anunciado durante la primera semana de septiembre.