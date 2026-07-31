Morena perfila encuesta en agosto para definir a finalistas y en septiembre dará a conocer a coordinador en Sinaloa

Durante agosto, Morena iniciará la etapa de encuestas para definir a la persona que encabezará la Coordinación Estatal de los Comités para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, cuyo resultado se dará a conocer en la primera semana de septiembre.
La Senadora con licencia, Imelda Castro Castro, confirmó este viernes cómo sería el proceso, tras una reunión con las personas registradas como aspirantes en Sinaloa.
Señaló que, como primera etapa, durante agosto se realizará una encuesta telefónica para seleccionar a seis perfiles finalistas de entre las personas inscritas.
Una vez definidos esos seis aspirantes, Morena aplicará una segunda encuesta, de la que saldrá la persona que será designada como coordinadora estatal. El resultado será anunciado durante la primera semana de septiembre.
En Sinaloa el pueblo organizado es la mejor defensa de la patria. Nos reunimos con @eljesusibarrara, @imeldacastromx, Graciela Domínguez, @GVargasLanderos, @_Estrella_pd, @TereGuerraOchoa, @lopezcampos_ , Rodolfo Valenzuela Sánchez, Tomás de Jesús López Bajo y Kristiam Espinoza... pic.twitter.com/rfMf8Ljnor— Morena (@PartidoMorenaMx)
August 1, 2026
En Sinaloa el pueblo organizado es la mejor defensa de la patria. Nos reunimos con @eljesusibarrara, @imeldacastromx, Graciela Domínguez, @GVargasLanderos, @_Estrella_pd, @TereGuerraOchoa, @lopezcampos_ , Rodolfo Valenzuela Sánchez, Tomás de Jesús López Bajo y Kristiam Espinoza... pic.twitter.com/rfMf8Ljnor
De acuerdo a la información, aún no definen cómo estaría compuesta la lista de aspirantes, finalistas ya que en este proceso incluyen tanto a militantes de Morena como aliados del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo.
El pasado 27 de junio, Morena, junto con sus aliados, el PT y el PVEM, recibió en el World Trade Center de la Ciudad de México el registro público de ocho hombres y cinco mujeres interesados en encabezar la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, figura que posteriormente se convertirá en la candidatura del partido a la Gubernatura en las elecciones de 2027.
Entre los aspirante de Morena se encuentran: Imelda Castro Castro, Senadora de la República con licencia; María Teresa Guerra Ochoa, Diputada local con licencia; Graciela Domínguez Nava; Diputada federal con licencia; Estrella Palacios Domínguez, Alcaldesa de Mazatlán con licencia; Jesús Ibarra Ramos, Diputado federal con licencia; Omar López Campos, ex Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa; Gerardo Vargas Landeros, ex Alcalde de Ahome; Rodolfo Valenzuela Sánchez, Diputado local con licencia; y Kristiam Alexis Espinoza García, Diputado local con licencia.
Entre sus aliados se encuentran, del PT, Jesús Fernando García Hernández, Diputado federal; y del PVEM, Ricardo Madrid Pérez.
Así como Lucila Ayala de Moreschi, Magistrada con licencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa; y Tomás de Jesús López Bajo, ciudadano, simpatizante de Morena.