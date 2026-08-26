Morena podría definir este miércoles a su coordinadora para Sinaloa

Morena nacional podría definir este miércoles a la mujer que encabezará la Coordinación de la Transformación en Sinaloa, posición que se perfila como un paso previo hacia la candidatura del partido a la Gubernatura en 2027.

De acuerdo con información publicada por Político MX, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlali Hernández Mora, adelantó que este miércoles será nombrada una coordinadora de la Transformación para Sinaloa.

Aunque la morenista evitó revelar el nombre, precisó que será una mujer quien ocupe esta posición.

Entre los perfiles que han trascendido se encuentra la senadora Imelda Castro Castro, aunque Morena no ha confirmado que sea ella la persona que será designada.

La definición corresponderá a la dirigencia nacional de Morena y se prevé que el nombramiento sea dado a conocer este miércoles.