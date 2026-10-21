Morena rechaza debate entre aspirantes a coordinación municipal de Culiacán

Morena rechazó la propuesta de organizar un debate entre quienes aspiran a la Coordinación Municipal del partido en Culiacán, al señalar que la convocatoria del proceso interno no contempla este tipo de encuentros.

El dirigente estatal, Edgar Barraza Castillo, informó que recibió un oficio de Alfonso Ramírez, quien planteó la realización de un debate entre los participantes, pero sostuvo que se trata de una iniciativa personal y no de un requisito establecido en las reglas del proceso.

Llamó a las y los aspirantes a concentrarse en las actividades previstas en la convocatoria, entre ellas recorrer colonias, entregar el periódico Regeneración y realizar asambleas vecinales e informativas.

“Hoy la convocatoria no lo marca, entonces vamos a pegarnos a lo que indica la convocatoria”, expresó.

Cuestionado sobre si un debate podría generar divisiones entre los participantes, el dirigente insistió en que deben priorizar el trabajo territorial y aprovechar el tiempo para recorrer las calles.

“Si nos ponemos a hacer debate, les vamos a quitar a los compañeros el poder haber recorrido unas 10, 20, 30 calles; mejor que recorran todas las calles”, señaló.

El dirigente explicó que la convocatoria establece las actividades que deben realizarse durante esta etapa del proceso interno y que corresponderá a las instancias competentes definir, en su caso, otros espacios de encuentro.

La propuesta de debate se da en el marco del proceso interno de Morena para definir a quien coordinará los trabajos del partido en el municipio de Culiacán.