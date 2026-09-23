Morena respalda permanencia de fuerzas federales en Sinaloa

Morena Sinaloa respaldó este miércoles la permanencia de las fuerzas federales en el Estado durante el tiempo que sea necesario, como parte de los compromisos que, de acuerdo con su dirigencia estatal, asumió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita a Sinaloa.

Edgar Barraza Castillo, dirigente estatal de Morena, señaló que uno de los acuerdos planteados durante la visita presidencial fue mantener en Sinaloa a las fuerzas federales para apoyar a la población.

“En materia de seguridad, comentó la Presidenta Claudia Sheinbaum, que se va a establecer que las fuerzas públicas federales, las fuerzas federales, permanezcan en Sinaloa durante el tiempo que sea necesario para apoyar al pueblo sinaloense”, expuso.

El dirigente morenista agregó que también se estableció una coordinación permanente con el Gobierno federal mediante la presencia constante de integrantes del Gabinete federal.

Barraza Castillo sostuvo que la visita de Sheinbaum no solamente consistió en presentar los avances de su Gobierno, sino también en establecer compromisos para atender necesidades específicas de Sinaloa.

“Y esos compromisos, pues son temas específicos, instituciones responsables y una ruta de coordinación”, afirmó.

Entre los temas mencionados por el dirigente estatal se encuentran seguridad, agricultura, energía, pesca y educación, además de la participación de la Secretaría de Hacienda en la elaboración de un presupuesto extraordinario para atender necesidades prioritarias de Sinaloa.

Barraza Castillo también destacó el respaldo expresado por Sheinbaum hacia la Gobernadora Graciela Domínguez Nava y afirmó que éste se refleja en la coordinación entre los gobiernos federal y estatal.

La permanencia de las fuerzas federales en Sinaloa y la presencia periódica del gabinete federal habían sido anunciadas por Sheinbaum durante su visita del domingo 20 de septiembre.