$!Morena reúne a militancia en Culiacán; llama a defender ‘la transformación’ y la soberanía nacional

Morena realizó este sábado en Culiacán una “Asamblea Informativa en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”, que reunió a decenas de militantes, así como legisladores locales y aspirantes a la coordinación estatal del partido. En el evento realizado alrededor de las 10:30 horas en el Parque Cívico Constitución, se hizo un llamado a la unidad del movimiento y a defender la soberanía nacional. Entre los asistentes se encontraban el dirigente estatal del partido en Sinaloa, Edgar Barraza Castillo, así como los aspirantes a la coordinación estatal del movimiento: María Teresa Guerra Ochoa, Imelda Castro Castro, Graciela Domínguez Nava, Rodolfo Valenzuela Sánchez, Jesús Ibarra Ramos y Omar López Campos.









Durante su mensaje, Barraza Castillo rechazó versiones sobre supuestas divisiones al interior de Morena y aseguró que el partido se mantiene unido. “Estamos hoy más unidos que nunca por la transformación y por la defensa de la soberanía nacional”, expresó. El dirigente estatal sostuvo que el movimiento enfrenta campañas de desinformación que buscan dividir a la sociedad y debilitar su proyecto, por lo que llamó a fortalecer la organización territorial. “La transformación se defiende en territorio, caminando las calles, tocando puertas, escuchando a la gente y combatiendo la desinformación con argumentos, pero sobre todo con resultados”, afirmó.







En su intervención, también destacó avances que atribuyó a gobiernos de Morena, como la reducción de la pobreza, la recuperación del salario mínimo, los programas sociales y la estabilidad del País. “Que nadie pretenda venir a decidir de México desde afuera, que nadie pretenda dividir al pueblo con la mentira, porque la soberanía no se negocia, la soberanía se defiende”, señaló. Asimismo, reiteró el respaldo del partido en Sinaloa a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y llamó a defender la soberanía nacional.







Unidad, el mensaje central Durante la asamblea, los participantes coincidieron en llamar a la unidad del movimiento y a priorizar el proyecto de la Cuarta Transformación sobre las aspiraciones personales. La Senadora con licencia, Imelda Castro, sostuvo que en Morena “no hay proyectos personales” y afirmó que el objetivo es dar continuidad y fortalecer la transformación en el País y en Sinaloa. “Aquí no hay proyectos personales, aquí no hay intereses individuales; aquí hay un proyecto de transformación que debe continuar y que debe fortalecerse”, expresó.

Imelda Castro Castro ( )

Antes de concluir su intervención, llamó a la militancia a mantenerse en territorio y no limitar la comunicación política a las redes sociales. “Sigamos teniendo contacto directo con el pueblo todos los días, por todas las colonias y por todas las comunidades”, señaló. El mismo mensaje fue retomado por Guerra Ochoa, quien afirmó que, independientemente de cualquier aspiración personal, el compromiso debe ser defender el proyecto de Morena y reconoció que aún existen retos en materia de justicia social y seguridad que deben atenderse. Por su parte, Domínguez Nava aseguró que la organización ciudadana fue determinante para que Morena llegara al poder y sostuvo que será nuevamente el trabajo en territorio el que permitirá defender el proyecto político.

María Teresa Guerra Ochoa ( )