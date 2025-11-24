Morena Sinaloa aún no define movilización para festejo nacional de la 4T

En Sinaloa, Morena aún no define ninguna movilización o contingente organizado para asistir al evento nacional convocado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para conmemorar el séptimo aniversario de la Cuarta Transformación el próximo 6 de diciembre.
El presidente estatal del partido, Edgar Barraza Castillo, explicó que el Comité Ejecutivo únicamente está replicando la convocatoria y no ha iniciado la planeación de traslados o actividades locales rumbo a la celebración.
“Por lo pronto nosotros, desde el Comité Ejecutivo, solamente estamos pues haciendo esta difusión de esta convocatoria que ha hecho nuestra Presidenta, pero no tenemos más allá del tema de alguna movilización”, señaló.
Barraza Castillo recordó que, en ocasiones anteriores, militantes y simpatizantes sinaloenses han acudido por iniciativa propia a marchas, informes y actos públicos realizados en el Zócalo, por lo que no descartó que este año también se conforme un grupo que viaje a la Ciudad de México.
“Siempre se ha invitado y siempre los morenistas sinaloenses se han organizado para estar presentes justo en estas marchas o incluso en el Zócalo cuando la Presidenta ha rendido sus informes o los 100 días. Entonces, esperemos tener también un contingente de compañeros sinaloenses que estén apoyando esta marcha”, añadió.