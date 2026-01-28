$!Morena Sinaloa condena ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

“Confiamos en que las autoridades federales de seguridad, la Fiscalía del Estado, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Culiacán, a través del Grupo Interinstitucional, lleven a cabo toda la fuerza del Estado para hacer justicia ante este hecho lamentable”, puede leerse en el comunicado.

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa condenó el ataque ocurrido en contra de los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda.

Morena Sinaloa señaló que corresponde a las autoridades federales de seguridad, a la Fiscalía General del Estado, al Gobierno de Sinaloa y al Ayuntamiento de Culiacán, mediante el Grupo Interinstitucional, aplicar toda la fuerza del Estado para investigar lo sucedido y sancionar a los responsables de este hecho que calificaron como lamentable.

El pronunciamiento se suma a las reacciones de distintos actores políticos que, tras el ataque, han exigido el esclarecimiento de los hechos y el fin de la impunidad en Sinaloa, en un contexto marcado por la preocupación social ante los recientes episodios de violencia en la entidad.