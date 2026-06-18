Morena Sinaloa evita respaldar a Inzunza y marca distancia de Rocha Moya rumbo al proceso interno

El presidente estatal de Morena, Édgar Barraza Castillo, evitó pronunciarse sobre las razones que llevaron al senador Enrique Inzunza Cázarez a descartar su participación en la contienda interna por la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y aseguró que se trata de una decisión personal.

Durante una conferencia de prensa, el dirigente fue cuestionado sobre si la determinación del legislador estaba relacionada con los señalamientos que enfrenta desde Estados Unidos, a lo que respondió que únicamente conoce el posicionamiento público difundido por el propio senador.

“Él hizo un posicionamiento, una postura personal. La decisión que tomó es de carácter totalmente personal. Todos vimos lo que publicó y se respeta”, expresó.

Barraza Castillo también fue interrogado sobre el peso político que tendrá la figura del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de cara a la elección de 2027, en un contexto marcado por la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa.

Ante ello, evitó centrar la estrategia electoral de Morena en la imagen del Mandatario y afirmó que el movimiento ha trabajado históricamente alrededor de un proyecto nacional encabezado primero por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y actualmente por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nosotros siempre hemos trabajado por un proyecto que se llama Morena, por un proyecto de Nación”, señaló.

El dirigente sostuvo que Rocha Moya enfrenta actualmente una situación que atiende de manera personal, mientras que el partido continúa enfocado en las tareas de organización, afiliación y fortalecimiento territorial rumbo al próximo proceso electoral.

Las declaraciones se producen en medio del arranque formal de la ruta interna para definir a quien encabezará la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación, figura que posteriormente podría convertirse en la candidatura de Morena a la Gubernatura de Sinaloa.