Morena Sinaloa llama a respetar lineamientos ante pintas de ‘#EsImelda’ y ‘Es Tere’

Tras la aparición de pintas en bardas con las leyendas “#EsImelda” y “Es Tere”, el dirigente estatal de Morena en Sinaloa, Édgar Barraza Castillo, aseguró que el partido no ha promovido este tipo de mensajes y llamó a sus militantes a respetar los lineamientos internos y los tiempos electorales.

Barraza Castillo señaló que, hasta el momento, Morena en Sinaloa no ha recibido ningún requerimiento formal por parte de las autoridades electorales sobre estas pintas, pero que tienen conocimiento de su aparición en distintos puntos.

Indicó que tanto la Senadora Imelda Castro como la Diputada local María Teresa Guerra ya se deslindaron públicamente de estos mensajes, por lo que cualquier acto de promoción personal sería responsabilidad individual de quien lo haya realizado.

“Tenemos conocimiento de estas bardas que han aparecido con nombres de compañeras que han levantado la mano y en ese sentido, siempre hemos hecho el llamado a respetar los lineamientos de nuestro partido, a también respetar el tema de los tiempos que marca el Instituto estatal electoral”, expresó.

El dirigente explicó que, conforme a las reglas internas, sí podrían existir sanciones en caso de comprobarse promoción indebida, aunque aclaró que primero esperarán las resoluciones del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

“Vamos a esperar primero qué resolución dan las instituciones electorales en este caso, ya también está el tribunal estatal electoral, entonces vamos a esperar qué resuelve las autoridades y en ese sentido vamos a actuar en consecuencia también nosotros”.

Sobre el contenido de las pintas, Barraza mencionó que, al tratarse únicamente de nombres y no de imágenes o llamados al voto, existe el criterio de que no necesariamente constituyen una infracción electoral.

“Los lineamientos fijan si hay una publicidad por parte de la imagen, pero si ya una autoridad está diciendo que sí lo hubo, entonces nosotros actuaremos en ese sentido”.

En ese sentido, reiteró el respaldo de Morena a las dos legisladoras, al tiempo que insistió en que cada aspirante debe conducirse con responsabilidad, tanto en la difusión de su imagen como en la realización de actividades como asambleas informativas.

“Eso ya tendría que ser también investigado por parte de la autoridad electoral. Nosotros no tenemos la competencia para estar realizando esas diligencias, pero nosotros como parte de nuestro movimiento, las compañeras tienen nuestro respaldo y si ellas comentan que no han hecho este tipo de pintas, pues, pero ellas también justo lo que tienen que hacer es salir a dar la cara y responderle a la ciudadanía”, sostuvo.

En ese sentido, reiteró el respaldo de Morena a las dos legisladoras, al tiempo que insistió en que cada aspirante debe conducirse con responsabilidad, tanto en la difusión de su imagen como en la realización de actividades como asambleas informativas.