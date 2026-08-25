Morena Sinaloa niega fractura interna por Rocha y respalda llegada de Graciela Domínguez

El dirigente estatal de Morena, Édgar Barraza Castillo, negó que el partido esté dividido tras el regreso y posterior licencia de Rubén Rocha Moya, así como por la designación de Graciela Domínguez Nava como Gobernadora interina de Sinaloa.

Sostuvo que la elección de Domínguez Nava fue parte de la pluralidad que existe en el Congreso del Estado y aseguró que no tiene conocimiento de una disputa dentro de la bancada de Morena.

“Hay diversidad de opiniones y en ese sentido hemos visto ahorita cómo hubo un consenso para tener esta decisión”, dijo.

Barraza consideró que Domínguez Nava cumple con el perfil para encabezar el Gobierno estatal y rechazó que su llegada signifique la continuidad del “rochismo”.

“Creo que aquí es importante darle continuidad a lo que es la Cuarta Transformación en Sinaloa”, señaló.

Sobre Rocha Moya, reconoció que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena fijó una postura respecto a su regreso al Gobierno estatal, misma que la dirigencia sinaloense respaldó.

Recordó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que el proyecto de nación debe estar por encima de cualquier interés personal.

“Se debe de pensar en colectivo siempre”, expresó.

El dirigente estatal confirmó que Rocha continúa como militante de Morena y dijo desconocer que exista actualmente algún procedimiento en su contra dentro del partido.

Explicó que cualquier determinación sobre su militancia correspondería a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

También descartó que los diputados que públicamente respaldaron el regreso de Rocha hayan evidenciado una fractura en Morena, ya que esas expresiones correspondieron a posturas personales.

“Cada diputado, cada persona puede tener una postura, ellos lo hicieron de carácter de carácter personal, como justamente es eso, una cuestión totalmente personal”.