CULIACÁN._ En Morena Sinaloa no se descarta el admitir a políticos que militaron en el Partido Revolucionario Institucional para trabajar en el proyecto que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo por la Presidencia de México, señaló la líder del partido Merary Villegas Sánchez.

Este sábado 23 de septiembre, Sheinbaum Pardo encabezará un evento en Culiacán como parte de su gira nacional para reunirse con simpatizantes y militantes morenistas.

Este jueves circuló una imagen que enlistaba los nombres de ex priistas sinaloenses que, supuestamente, estarían presentes en el evento.

La lista prometía que además de estar en el evento de Sheinbaum Pardo, los ex priistas tomarían protesta para unirse a las filas de Morena.

Villegas Sánchez desmintió que esta lista fuese verídica.

“Las personas que van a estar el día sábado no son ni precandidatos, ni aspirantes, no hay ni un acuerdo, ni siquiera muchos de los firmantes que desconocemos... hasta este momento no tenemos una lista oficial de qué personas van a estar ahí el día sábado”, señaló.

Entre los ex priistas que se incluyen en la lista falsa se encuentran Jesús Valdés Palazuelos, Cinthia Valenzuela, Ricardo Madrid, Daniel Amador Gaxiola y su hijo Tomás Amador Carrasco, Gloria Himelda Félix y Faustino Hernández.

“Hay que ser muy específicos, no tenemos una lista de quiénes van a estar ahí el día sábado. Independientemente de eso, Morena en Sinaloa continúa, Morena en Sinaloa va a seguir fortaleciéndose, creciendo cada vez más”, dijo Villegas Sánchez.

El evento que encabezará Sheinbaum Pardo será a las 12:30 horas en el Salón de Eventos Figlostase. La convocatoria al evento señala que es exclusivo para simpatizantes y militantes de Morena.