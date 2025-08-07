Morena Sinaloa pide a funcionarios abstenerse de promover sus aspiraciones rumbo a 2027

El dirigente de Morena en Sinaloa, Edgar Barraza Castillo, pidió a los funcionarios del partido abstenerse de promover sus aspiraciones rumbo a 2027, y respetar los lineamientos del partido luego de que varios de ellos han manifestado públicamente su intención de buscar una candidatura.

Advirtió que quienes usen recursos públicos para promocionarse podrían ser sancionados, incluso con la expulsión del partido.

“Los compañeros que no se enfoquen o avoquen a estar haciendo de manera apropiada o siguiendo estos lineamientos pueden llegar incluso a perder sus derechos en nuestro partido político, pueden ser expulsados”, recalcó.

El llamado ocurre luego de que varios actores políticos en Sinaloa, principalmente con cargos públicos, han expresado públicamente su interés en competir en los próximos comicios, a pesar de que el proceso interno aún no inicia formalmente.

Barraza recordó que durante el consejo nacional de Morena realizado en mayo se establecieron reglas claras para evitar ventajas anticipadas y garantizar un “piso parejo” entre todos los aspirantes.

“Lo primero es: esperar los tiempos, no podemos adelantarnos a los tiempos. También, obviamente ha estado y va a estar más vigilado el tema de no utilizar el recurso público para difusión personal, tampoco. No es lo mismo querer ser candidato o querer ser aspirante teniendo un encargo público a un compañero de base”, explicó.

Afirmó que los lineamientos éticos y políticos ya fueron difundidos entre la militancia y que el cumplimiento es obligatorio.

“Ya existen los lineamientos éticos y políticos, ya los compañeros lo conocen, ya se ha hecho la difusión y tenemos que acatarlos y atenernos a ellos”, sostuvo.

Sobre los casos específicos de quienes ya han hecho pronunciamientos públicos, señaló que hasta ahora los llamados del partido han sido generales y no personales, pero que no descartan hacerlo si la situación lo requiere.

“Al momento, nosotros hacemos estos llamados a nivel público, de manera personal no lo hemos hecho aún, pero si hubiese el caso lo estaríamos atendiendo”, aseguró.