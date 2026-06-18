Morena Sinaloa prohíbe a gobernadores, alcaldes y dirigentes respaldar a aspirantes a la coordinación estatal

Morena prohibió expresamente la intervención de funcionarios públicos, dirigentes partidistas y coordinadores legislativos en favor de cualquiera de los aspirantes a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en Sinaloa.

Durante la presentación de la convocatoria, el dirigente estatal del partido, Édgar Barraza Castillo, explicó que las reglas establecen un piso parejo para quienes participen en el proceso interno y buscan evitar ventajas indebidas.

Precisó que no podrán manifestar respaldo público a ningún aspirante los gobernadores, integrantes de los gabinetes estatales, alcaldes, funcionarios de primer nivel, coordinadores de bancadas legislativas, integrantes de los comités ejecutivos nacional y estatal, así como miembros de las comisiones partidistas.

“No se va a permitir la intervención de ningún servidor público ni de ningún dirigente partidista”, sostuvo.

Barraza Castillo señaló que la restricción también incluye el uso de recursos públicos y la realización de campañas ostentosas o adelantadas.

Indicó que cualquier aspirante que reciba apoyo de actores impedidos por la convocatoria podría enfrentar sanciones e incluso perder la posibilidad de continuar en el proceso.

La dirigencia estatal insistió en que los participantes únicamente podrán desarrollar actividades relacionadas con la organización territorial, la difusión de los logros de la Cuarta Transformación y las asambleas sobre soberanía, sin solicitar el voto ni promoverse como candidatos.

Las medidas forman parte de las reglas establecidas por Morena para la definición de las coordinaciones estatales que servirán como base para la construcción de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.