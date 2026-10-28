Morena Sinaloa respalda a Ariadna Montiel ante acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado

Morena Sinaloa rechazó las acusaciones de la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, contra la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El dirigente estatal de Morena, Edgar Barraza Castillo, respaldó a Montiel Reyes y sostuvo que los señalamientos deben sustentarse con pruebas y presentarse ante las autoridades correspondientes.

“Rechazamos categóricamente estas acusaciones”, afirmó durante una conferencia de prensa este miércoles.

La controversia surgió después de que Campos Galván revelara, en entrevistas con medios nacionales, que durante una conversación privada con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló presuntos vínculos de Montiel Reyes con el narcotráfico.

Sheinbaum confirmó el encuentro y dijo que respondió a la Gobernadora que, si tenía pruebas, debía presentarlas ante las instancias correspondientes.

Montiel Reyes rechazó las acusaciones y exigió que se sustenten legalmente.

El dirigente estatal de Morena consideró que Campos busca trasladar la discusión hacia la confrontación política, en lugar de concentrarse en los cuestionamientos que enfrenta su administración.

Entre esos señalamientos se encuentra el caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, relacionado con las investigaciones por un operativo antinarcóticos en el que participaron agentes estadounidenses sin que, según las versiones difundidas, la Gobernadora hubiera sido informada oportunamente.

El caso ha generado una disputa pública entre Campos y el Gobierno federal sobre la participación de agentes extranjeros, la responsabilidad de funcionarios estatales y las posibles irregularidades relacionadas con el operativo.

Barraza Castillo también cuestionó que la Gobernadora hiciera públicos detalles de su conversación con Sheinbaum y sostuvo que las diferencias políticas no deben sustituir los procedimientos legales.

“Quien señala tiene la responsabilidad de presentar pruebas y permitir que las instancias correspondientes actúen conforme a derecho”, dijo.

El dirigente estatal también se refirió a una publicación periodística sobre una supuesta relación entre Montiel y una persona vinculada con actividades criminales. Pidió que la información se maneje con rigor y que no se presenten versiones no verificadas como hechos comprobados.

Asimismo, respaldó la petición de que el diario El Universal revise la información publicada y realice las aclaraciones que correspondan.