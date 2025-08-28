$!Morena Sinaloa respalda a Noroña por pelea con Alito Moreno, pero llaman a conducirse con respeto

Morena Sinaloa respaldó a Fernández Noroña, pero emitió un mensaje para los funcionarios de la Cuarta Transformación, o Morena, a conducirse con respeto.

La pelea ocurrió en las instalaciones del legislativo en Ciudad de México y dejó lesionado a un asesor de Fernández Noroña.

Desde Morena Sinaloa se emitió un posicionamiento en relación a la pelea a golpes entre los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno Cárdenas, de Morena y el PRI respectivamente.

“Desde Morena Sinaloa expresamos con claridad que la discrepancia es parte natural de cualquier democracia viva y plural, pero también subrayamos la necesidad de que dichas diferencias se expresan siempre dentro de un marco de respeto y civilidad”, señala en el comunicado la delegación estatal del partido.

“Manifestamos nuestro respaldo al compañero senador Gerardo Fernández Noroña, quien ha sido un firme defensor de los principios de la Cuarta Transformación y cuya trayectoria ha estado marcada por la congruencia, la firmeza de sus convicciones y el compromiso con las causas del pueblo. La descalificación personal y el uso de un lenguaje que promueve la violencia simbólica o verbal no tienen cabida en el marco de un debate político que debe estar a la altura de los desafíos que enfrenta la Nación”.

La jornada del 27 de agosto el morenista y el priista llegaron a una confrontación física después de una breve discusión.

El conflicto se registró después de la sesión del Senado en la que se discutió la calificación de Morena a la oposición como traición a la Patria por pedir la intervención militar de Estados Unidos en el país.

Moreno Cárdenas reclamó a Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, que no se le diera la palabra en la sesión y después llegaron a los golpes afectando a senadores y asistentes presentes en el espacio.

“Nuestro movimiento ha sido y debe seguir siendo ejemplo de madurez política. La unidad no se decreta: se construye desde el respeto, el diálogo y el reconocimiento mutuo entre quienes integramos este gran proyecto colectivo”, afirma Morena Sinaloa en el comunicado.

“Reiteramos que la violencia, en cualquiera de sus formas, es inaceptable en la vida pública”.

“Llamamos a todas y todos los actores políticos a conducirse con responsabilidad, altura de miras y lealtad a los principios que dan vida a la Cuarta Transformación”.

El posicionamiento cierra con un reconocimiento a la trayectoria de Fernández Noroña.

“Desde Morena Sinaloa, refrendamos nuestro compromiso con un México y un Sinaloa más justos, democráticos y dignos, siempre del lado del pueblo y junto a quienes, como el compañero Fernández Noroña, han contribuido decididamente a la construcción de este

movimiento”, expuso.

Derivado de estos hechos el morenista presentó una denuncia formal contra Moreno Cárdenas y se anunció una sesión extraordinaria este viernes para definir consecuencias dentro del Senado.