Morena tiene problemas internos y se los quieren achacar al PAS, dice Melesio Cuén

A nivel nacional, Morena tiene problemas internos y se los quieren achacar al Partido Sinaloense, declaró el líder fundador de dicho partido, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El líder moral del PAS señaló que los delegados de Morena en Sinaloa quieren hacerle creer a la ciudadanía que el proceso de elección de consejeros distritales del pasado 30 y 31 de julio, se mantiene detenido debido a la supuesta participación de pasistas, cuando el proceso permanece detenido a nivel nacional, ya que todos los distritos interpusieron recursos de impugnación.

De acuerdo con Cuén, estas impugnaciones se dieron debido a que a nivel nacional se reportaron actos violentos en las elecciones como la quema de urnas, mientras que en Sinaloa los diputados de Morena hicieron acarreos.

“Hay un problema fuerte a nivel nacional con respecto a lo que pasó, hay un problema fuerte con lo que pasó aquí a nivel local con todos los acarreos que hicieron, e inclusive, diputados sobre todo de Morena, de tal manera que eso se lo quieren achacar al Partido Sinaloense y eso no es cierto, a nosotros no nos interesa lo que pasa allá en México con Morena porque es un asunto interno de ellos”, dijo.





Es un engaño que el gobernador diga que no hay alianza con el PAS

Cuén Ojeda catalogó como un engaño el hecho que el Gobernador Rubén Rocha Moya diga que el PAS ya no es un aliado de Morena, ya que las alianzas partidistas concluyen después de las votaciones.

Afirmó que una vez que se dan por concluidas las alianzas, solo resta hacer cumplir la asignación de los puestos en la función pública que se acordaron al momento de entablar la coalición.

“Cuando se dice que ya no hay alianza, eso también es un engaño porque la alianza termina el día de la votación, no es porque yo te quiera cortar ahorita, ya cada partido tiene vida propia, eso es por normatividad, lo que quedan son los compromisos”, sostuvo.

Reveló que a inicios del pasado proceso Electoral, el PAS solo pretendía apoyar a Rocha Moya en candidatura común y competir por su cuenta por los 18 ayuntamientos y los 24 distritos electorales.

“Nosotros como Partido Sinaloense no queríamos ir con Morena, había más de 100 gentes, nosotros hicimos la propuesta de apoyar únicamente al doctor Rocha Moya como candidatura común e ir solos en los 18 municipios y los 24 distritos electorales”, recordó.

El fundador del PAS reiteró que, a pesar de las declaraciones del Gobernador, seguirá mantenido una estrecha relación con el mismo, pues no existe un problema personal de por medio.

Fue el pasado 10 de agosto en Angostura, cuando el gobernador Rocha Moya dio a conocer que el PAS ya no era un aliado de Morena; además, apuntó que las ocho diputaciones y las cinco presidencias que el PAS ganó en el pasado Proceso Electoral, no las hubieran podido ganar solos.