$!Morena usa programas sociales como chantaje para ganar militantes, acusa Senadora

En Morena presionan a jóvenes y adultos mayores para que se afilien y voten por el partido, bajo la amenaza de quitarles los apoyos sociales, acusó la Senadora priista Paloma Sánchez Ramos.
Aclaró que los programas sociales están constitucionalmente blindados y no pueden condicionarse por razones políticas o partidistas. Por esto, pidió a los ciudadanos no dejarse intimidar y denunciar cualquier intento de manipulación.
“Los sinaloenses no debemos permitir”, dijo Sánchez Ramos, “que nos amenacen, así como nos hemos enseñado a colgar a quienes nos quieren extorsionar por teléfono, de igual forma rechacen a quien les quiera condicionar esos programas sociales que son constitucionales, que, además, nadie, ningún gobierno, les está regalando nada, la inversión en esos programas proviene de los impuestos que ustedes pagan y han pagado siempre y, comparado con lo que pagan de impuestos”, agregó.
Aseguró que en Sinaloa, que vive una crisis de violencia desde hace más de 10 meses, hay más de mil 800 personas asesinadas, más de mil 800 desaparecidas y alrededor de 50 niños víctimas de homicidio, cifras que consideró resultado de la mala conducción del actual gobierno.
Durante un evento público con vecinos de colonias del sur poniente de Culiacán, Paloma Sánchez también hizo un llamado a la militancia a organizarse para enfrentar a Morena en las próximas elecciones.
Preguntó a los presentes: “¿qué necesitamos para despertar?, nos han tratado muy mal los gobiernos morenistas, no lo merecemos nosotros, menos aún las nuevas generaciones, necesitamos un cambio; luchar unidos por ese cambio, que no nos dejen solos a quienes damos la cara y que somos perseguidos, presionados, amenazados y que se burlen en nuestras caras, porque a pesar de todo lo que pasa, la gente los sigue votando, a cambio de un programa social”, apuntó.