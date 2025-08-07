$!Morena usa programas sociales como chantaje para ganar militantes, acusa Senadora

En Morena presionan a jóvenes y adultos mayores para que se afilien y voten por el partido, bajo la amenaza de quitarles los apoyos sociales, acusó la Senadora priista Paloma Sánchez Ramos.

Aclaró que los programas sociales están constitucionalmente blindados y no pueden condicionarse por razones políticas o partidistas. Por esto, pidió a los ciudadanos no dejarse intimidar y denunciar cualquier intento de manipulación.

“Los sinaloenses no debemos permitir”, dijo Sánchez Ramos, “que nos amenacen, así como nos hemos enseñado a colgar a quienes nos quieren extorsionar por teléfono, de igual forma rechacen a quien les quiera condicionar esos programas sociales que son constitucionales, que, además, nadie, ningún gobierno, les está regalando nada, la inversión en esos programas proviene de los impuestos que ustedes pagan y han pagado siempre y, comparado con lo que pagan de impuestos”, agregó.