“No vengo a decirles el sentir del Poder Judicial... mis palabras no representan al órgano que presido, pero sí representan, sí concuerdan con muchas otras voces de la judicatura local, no únicamente de Sinaloa sino de los otros poderes judiciales locales”, dijo.

“Este es el inicio de una reforma que puede ser más amplia, una reforma que sí transforme todo el sistema de justicia y aquí van a salir otros temas que no vienen aquí en la reforma pero que tarde o temprano van a llegar, primero, definir si deberas es buena idea que absolutamente todos los asuntos puedan llegar hasta los tribunales federales, hay cuestiones que quizá no valen tanto la pena y, por otra parte, creo que es importante voltear a ver la justicia local, ejerce menos presupuesto y significativamente tramita un muy alto número de asuntos”.

“Otro argumento que la reforma no ofrece soluciones a los problemas de la justicia, a nivel local y federal, es decir, ‘esa reforma no va resolver todos los problemas de justicia’, no pero es que tampoco se ha dicho que va a ser la única, es que estamos empezando”, apuntó.

Destacó la disparidad en la asignación de recursos entre los poderes judiciales locales y el poder judicial federal y a pesar esto, dijo tratan con casos que ya han sido procesados en su mayoría por los tribunales locales.

“Si sumamos todos los presupuestos de todos los poderes judiciales locales apenas andamos en la mitad de lo del Poder Judicial federal... la mayoría de los asuntos que tramita el Poder Judicial federal son ya papel, buscan las sentencias de los tribunales locales o bien son litigios que ya llegan a un expediente donde todo está en documento”, señaló.

“El Poder Judicial federal no tramita ningún asunto familiar, puede revisar sentencias de los tribunales familiares pero no recibe a la señora que está litigando una pensión para sus hijos, no recibe a una pareja que está buscando una adopción, no recibe esa parte de cercanía con la ciudadanía, donde viene la primera angustia”.

Durante su participación, Merary Villegas expuso que de acuerdo a la última encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía los resultados indican que, en general, la percepción pública sobre los jueces es bastante crítica, destacando problemas en áreas clave como la corrupción, la efectividad y la confianza.

“Yo en la asambleas ciudadanas que he tenido la oportunidad de realizar, siempre pregunto que levanten la mano quiénes conocen a las personas que están impartiendo la justicia, nadie, menos en las colonias populares en las que conforman mi distrito”.