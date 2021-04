Morenistas denuncian contrato del estadio ‘El Kraken’ por posibles actos de corrupción

Una denuncia por posibles actos de corrupción en torno al estadio de futbol en Mazatlán, “El Kraken”, fue presentada por Yeraldine Bonilla Valverde, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte, Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Comisión de Fiscalización, junto al coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Sinaloa, José Rosario Romero López.

“El día de ayer (miércoles) decidimos presentar una denuncia ante la Fiscalía General por probables actos de corrupción, presentamos la Diputada Graciela Domínguez Nava y yo esta denuncia”, informó Bonilla Valverde.

Bienestar privado, de privilegios y no para los sinaloenses, es el que encontraron las diputadas presidentas de las comisiones presentes, mismas que interpusieron la denuncia, señalando más de 700 millones de pesos invertidos en el estadio que consideraron que solo deja ganancias a privados.

“En consecuencia a este trabajo que se ha venido documentando, el día de ayer, como bien lo anuncia mi compañera Diputada Yeraldine, tomamos la decisión de acudir a la Fiscalía y ahí presentamos una denuncia por posibles actos de corrupción contra quien firmara el famoso contrato de administración que se signó entre el Gobierno del Estado y la empresa a quien le están regalando este estadio”, refirió Domínguez Nava.

En la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la cual Reyna Angulo Valenzuela es la titular, se presentó la denuncia el miércoles 21 de abril, en referencia al contrato celebrado el 22 de julio de 2020. Ismael Carreón Ruelas, subsecretario de Administración y Finanzas, es a quien va dirigida la denuncia, además estipularon que se extendiera a quien resulte responsable.

“Hemos estado documentando desde el 2019 a partir de muchas denuncias ciudadanas, a partir del propio trabajo periodístico, esa inversión tan insultante para el pueblo sinaloense que se ha hecho de recursos públicos en el estadio de fútbol de Mazatlán”, dijo Domínguez Nava.

El análisis del tema se inició desde el 2019 por parte de quienes están al frente de las dos comisiones presentes en la conferencia, cuando empezaron el seguimiento a la inversión del inmueble.

Ahora esperan que la autoridad correspondiente para atender posibles actos de corrupción, en donde se presentó la denuncia, asuma con propiedad el caso y se haga una investigación en forma correspondientes para deslindar responsabilidades.

La denuncia no se extendió a la Auditoría Superior del Estado ni a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, pues señalaron que para reunir la documentación y realizar la denuncia, hubo negativa para brindarles la información necesaria por esas instancias.

“De acuerdo a la cuenta pública que le ha correspondido revisar a la ASE, no ha hecho nada, lo único que dijeron es que se detectó que los terrenos en donde se construyó el estadio no se conoce quiénes son los propietarios, elementos más relevantes no se conocen a pesar de que ya nos entregaron los resultados de la cuenta pública de todos estos años que se estuvo haciendo la inversión en este estadio”, detalló.

“Ojalá la auditoría continúe, el caso lo tienen ellos también, pero al existir una falta de mayor trabajo o decisión por parte de la ASE, hemos tomado la decisión de que intervenga la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ya les corresponderá a ellos resolver si efectivamente hay o no hay actos de corrupción, nosotras sostenemos que hay elementos, por eso lo hemos y hecho y por eso pedimos que la fiscalía intervenga”, enfatizó.