$!Morenistas sinaloenses acuden al zócalo de la CDMX por aniversario de la 4T

Un contingente de morenistas sinaloenses viajó a la Ciudad de México para participar en el mitin por el séptimo aniversario de la Cuarta Transformación, realizado este sábado en el Zócalo capitalino.
De acuerdo con el Gobierno del Estado, el contingente está conformado por ‘miles’ de sinaloenses que acudieron a respaldar el movimiento iniciado por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 y ahora con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“La presencia masiva de sinaloenses dejó claro que Sinaloa continúa siendo una de las fuerzas humanas más firmes y comprometidas con la Cuarta Transformación, acompañando este movimiento con unidad, convicción y esperanza”, compartió el gobierno estatal.
En días pasados, Sheinbaum Pardo invitó a los ciudadanos a celebrar el aniversario del movimiento que ahora encabeza, el cual se llevará a cabo este sábado a las 11:00 horas de CDMX.