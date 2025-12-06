$!Morenistas sinaloenses acuden al zócalo de la CDMX por aniversario de la 4T

Un contingente de morenistas sinaloenses viajó a la Ciudad de México para participar en el mitin por el séptimo aniversario de la Cuarta Transformación, realizado este sábado en el Zócalo capitalino.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, el contingente está conformado por ‘miles’ de sinaloenses que acudieron a respaldar el movimiento iniciado por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 y ahora con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.