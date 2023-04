CULIACÁN._ Las bancadas de Morena y el Partido Sinaloense se confrontaron en la sesión de este martes por los límites territoriales de los nuevos municipios de Eldorado y Juan José Ríos, que actualmente son sindicaturas de Culiacán y Guasave, respectivamente.

La Diputada Elizabeth Chía Galaviz, del PAS, explicó que desde la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación señalaron que en la exposición de motivos de los decretos para la creación de las nuevas demarcaciones, deben plasmar qué institución, organismo o peritos especializados establecieron las coordenadas de delimitación, y una explicación.

“También propusimos un mapa que mostrara mayor claridad en las terminaciones territoriales”, agregó la legisladora.

Detalló que en el dictamen de Eldorado establecieron más 3 mil coordenadas como límite territorial, y 8 mil en el caso de Juan José Ríos.

“No se trata de alegar por alegar como se quiere hacer ver desde esta máxima tribuna”, dijo.

“Porque pareciera que no, pero esto puede impactar en diversos rubros, ya lo establecimos en nuestro posicionamiento pasado, en el predial rústico, urbano, en el domicilio fiscal, en los servicios de agua potable, temas importantísimos para las y los ciudadanos”.

Por Morena, el Diputado Ambrocio Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, aclaró que no están en contra de establecer un mapa de delimitación de los nuevos municipios.

“No hay razón por la cual no se tenga que aprobar un dictamen, porque está perfectamente delimitadas las comunidades que van a integrar cada municipio, está la relación de comunidades que está checado ya con los municipios que aportan territorio a esos municipios”, criticó.

“El hecho de que se integre ahora una relación de coordenadas supone también un proceso que dé sustento para empezar a tramitar y a trabajar las instancias de gobierno como es el INE para tramitar las credenciales de elector”.

Agregó que la coordenadas fueron originadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“No hay ninguna controversia, no hay ninguna solicitud de ciudadanos donde reclaman que se está moviendo el territorio, no hay, no hay nada, es decir, está perfectamente delimitado los límites y del territorio que conforman los nuevos municipios”, sostuvo.

Los dictámenes fueron aprobados por mayoría, pero con el voto en contra de las diputadas del Grupo Parlamentario del PAS; el de Eldorado fue con 29 votos a favor, cinco diputados de Morena no votaron, un diputado sin partido no votó; el de Juan José Ríos obtuvo 28 votos a favor, cinco diputados de Morena no votaron, un diputado sin partido no votó, y la diputada del PAN tampoco votó.