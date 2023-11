CULIACÁN._ Cuando un periodista realiza coberturas en las que se involucran víctimas se deben priorizar los derechos humanos, plasmar los contextos sociales y mantener límites dentro de la labor periodística. Estas fueron algunas enseñanzas que la periodista Marcela Turati compartió con reporteros sinaloenses en el taller ‘Cómo cubrir dolor’.

El taller impartido por la periodista se realizó en las instalaciones de Periodico Noroeste, en Culiacán, y se contó con la presencia de periodistas de esta casa editorial así como de espacios informativos como Revista Espejo y Adiscusión.

Turati abrió el taller estableciendo que dentro del trato con víctimas existen diferentes elementos y causas, por lo que no debe abordarse desde reglas rígidas, sino estrategias flexibles.

“Lo primero que quiero decirles es: una, no hay un manual, no hay una receta, lo que te funciona un día no te va a funcionar al día siguiente, lo que te funcionó para unos casos... hay tantos y diferentes tipos de victimización que no es lo mismo tratar con familiares de personas desaparecidas, que sobrevivientes de una masacre, que con gente que fue torturada, entonces no se puede decir ‘esta es la receta’, uno puede ir armando su método”, compartió la periodista.