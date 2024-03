De 2021 a 2023 los accidentes en motocicleta han aumentado en Culiacán en un 10.25 por ciento.

De acuerdo al estudio Analysis of Accidents and Injuries on Motorcycles in México, publicado en la Gaceta Médica de México, el 50 por ciento de los decesos de pasajeros y conductores de motocicletas ocurren por un golpe en la cabeza.

Los resultados de esta investigación también revelaron que solo el 16 por ciento de los motociclistas urbanos utilizan casco adecuado.