$!Motosport Culiacán retoma tradición biker tras 15 años; reúnen a 650 pilotos

Luego de 15 años, Motosport Culiacán se unió a la Gran Concentración Nacional de Motociclismo como parte de la celebración del 30 aniversario del club, con actividades durante tres días. El evento logró reunir cerca de 650 pilotos, según comentó Luis Enrique Aguilar, coordinador general del evento “Hoy tuvimos un registro de más de 650 pilotos. Es una concentración aquí en el lugar del foro del evento de 17:00 a 22:00 horas”, compartió.









Los motociclistas realizaron dos recorridos principales dirigiéndose al pueblo señorial de Imala y luego a la bahía de Altata, en el municipio de Navolato. Arturo de la Paz, patrocinador del evento, resaltó la respuesta positiva de la comunidad, indicando que el ambiente biker es unido y que siempre apoya los eventos, independientemente de la situación en la ciudad. Respecto a la seguridad en los recorridos, los organizadores tienen políticas claras como Miguel Ángel Millán Mesa señalando que sin importar la inseguridad ellos no salen de noche.





