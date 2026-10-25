Movilizarán transportistas tractocamiones en Culiacán como parte de la protesta nacional

Ante las movilizaciones nacionales del autotransporte de carga previstas para este lunes 26 de octubre, los transportistas de Sinaloa acordaron sólo realizar una manifestación simbólica con tractocamiones a partir de las 08:00 horas del lunes.

Según lo que anunciaron, el grupo circulará desde la zona de El Trébol, cercano a La Costerita, para continuar por el bulevar Jesús Kumate hasta Ley del Valle.

Un boletín de Gobierno del Estado señala que el grupo, tras celebrar una reunión el sábado pasado, acordó no afectar el tráfico más allá del uso de los carriles.

La convocatoria para este lunes se dio tras un llamado de la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga.

Las principales razones de la movilización son para exigir mayor seguridad en carreteras federales, combate a la inseguridad y asaltos a operadores.

Un alto a las extorsiones, continuidad del estímulo fiscal del 50 por ciento en peajes y solución a cobros excesivos de servicios de grúas y trámites pendientes ante la SICT.