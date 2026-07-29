Movimiento Antorchista convoca a marcha en Culiacán para exigir atención a desplazados, vivienda y obras públicas

El Movimiento Antorchista de Sinaloa convocó a una manifestación pacífica el próximo lunes 3 de agosto en Culiacán para exigir la intervención del Gobierno del Estado a las demandas rezagadas de miles de familias relacionadas con vivienda, desplazamiento forzado, obras públicas y mejoramiento urbano.

Desde la Catedral de Culiacán iniciaron este miércoles el volanteo para informar a la población sobre la manifestación.

El dirigente estatal del movimiento, Pável Calderón Sosa, informó que la movilización partirá del cruce de bulevar Emiliano Zapata y la avenida Manuel Clouthier, en el punto de conocida plaza comercial hacia Palacio de Gobierno.

Como parte de una jornada de protestas, señaló, que también incluirá cadenas humanas, perifoneo y distribución de volantes en Culiacán y Los Mochis.

“Vamos a terminarlos el día 3 de agosto con una manifestación que partirá del Soriana Zapata al Palacio de Gobierno del Estado para pedir la intervención de la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde y que cese las maniobras de funcionarios menores. La verdad que hemos sostenido muchas reuniones con funcionarios menores, que no han ofrecido ninguna solución en concreto”, apuntó.

Entre las principales demandas destacó la atención a las familias desplazadas por la violencia.

En ese sentido, aseguró que el problema está subestimado por las autoridades, pues, además de los cerca de 3 mil 800 casos registrados oficialmente, el movimiento ha identificado alrededor de 700 personas más que no aparecen en los padrones.

Como ejemplo, mencionó que recientemente tuvieron contacto con unas 20 personas desplazadas de comunidades de la sindicatura de Tepuche, quienes aseguraron que no pueden regresar a sus hogares.

“Creemos que está subestimado. Generalmente se habla de cifras, pues que no llega ni siquiera a 4 mil desplazados, pero lo que se omite realmente cuando se habla de este problema es que es una situación que está ahorita en marcha, es decir, no se ha detenido, no podemos hablar de una cifra fija”.

“Ayer acabo de hablar con un grupo de 20 desplazados que yo no conocía y que apenas se acercaron con nosotros. Dicen que son desplazados de Tepuche, específicamente de La Presa... están ahorita recién desplazados y dicen que no pueden regresar a su comunidad”, apuntó.

Indicó que el movimiento representa alrededor de 5 mil familias con distintas necesidades, entre ellas personas desplazadas, familias que pagan renta y requieren un lote para vivienda, así como colonias que carecen de pavimentación, drenaje sanitario, drenaje pluvial y programas de mejoramiento de vivienda.

También pidió modificar los requisitos del programa de ahorro previo de la Comisión de Vivienda del Estado, pues exigir un ahorro equivalente al 50 por ciento del valor del terreno resulta inaccesible para las familias afectadas por la crisis económica.

“La CVIVE está pidiendo el 50 por ciento del costo del lote, pero ¿cómo va a juntar la gente ahorita 75 mil pesos en esta crisis?... Que se sea empático, que se vea la situación de la gente”.

Asimismo, señaló que existen expedientes de alrededor de 600 familias que solicitaron apoyos para techos y cuartos adicionales desde hace varios años sin que, hasta ahora, se haya concretado ninguna obra.

El dirigente reconoció que la construcción de un módulo sanitario en una preparatoria del municipio de El Fuerte es una de las pocas peticiones que ha comenzado a atenderse; sin embargo, sostuvo que el resto de las demandas permanece sin respuesta.

“Dónde está la mano que les ayude, que se atienda de parte de un gobierno que se dice solidario, pero que en los hechos nos está quedando a deber”, señaló.