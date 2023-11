El Movimiento Antorchista se manifestó afuera de la Catedral de Culiacán para exigir al Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendivil, soluciones en temas de vivienda y economía a ciudadanos vulnerados.

Ignacio Mejía López, líder del movimiento Antorchista en Culiacán, informó sobre su interés por una audiencia con el Alcalde que resuelva las problemáticas que exigen desde el inicio de su administración, las cuales, hasta el momento, quedaron en promesas.

En la manifestación solicitaron al Alcalde la regularización de colonias como Ampliación 5 de Febrero, Piedras Lindas y Rincón del Parque; así como la pavimentación de de cuatro calles en colonias populares; ampliación de la red de drenaje sanitario en Estación Obispo y construcción de vados en Laguna de Canachi.

“Aquí en Culiacán no hay espacios, no hay zonas territoriales para vivienda popular, todos los espacios, la vivienda que se vende no le alcanza a la mayoría de la población, miles de culiacanenses viven rentando, viven hacinados, y lo peor es que también cae en un problema que es la invasión de terrenos”, agregó.

También demandaron solares a precio económico para familias que no pueden comprar una casa; subsidios para el pago de servicios y equipamiento de la Casa de Estudiantes “Profesor Omar Abit Lugo Espinoza”; la construcción de módulos sanitarios en la preparatoria “Rafael Ramírez” de Culiacán, así como las instalaciones del Telebachillerato de Emancipación.

Acusó a los funcionarios municipales de lucrar con las necesidades de la población, puso como ejemplo el programa de entrega de despensas y cheques a familias damnificadas por la tormenta ‘Norma’, asegurando que es una estrategia para ganar popularidad.

“Andan repartiendo despensas, empujándose entre sí para ver quién sale primero en la foto y así lograr mejores puntos o mejores likes en sus redes sociales, pero el culiacanense ya está hasta la madre de esa política demagógica”, expresó.

“Es una burla que están lucrando políticamente, es una burla que les lleven despensas, colchonetas y lo único que están haciendo es querer maquillar un problema tan grave como la falta de servicios y la falta de drenaje pluvial que tanto urge aquí en Culiacán”.

De no llegar a un acuerdo con el Gobierno municipal, convocaron a una marcha rumbo al Ayuntamiento de Culiacán el próximo martes 7 de noviembre con la intención de dialogar con Juan de Dios Gámez Mendivil.