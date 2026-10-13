$!Movimiento Antorchista protesta en Palacio de Gobierno por incumplimiento de acuerdos; anuncia marcha

El Movimiento Antorchista en Sinaloa se manifestó este martes en la explanada de Palacio de Gobierno, en Culiacán, para exigir al Gobierno del Estado que cumpla los acuerdos relacionados con vivienda, regularización de terrenos y obras públicas, demandas que permanecen sin respuesta. Pavel Calderón Sosa, representante de la organización en la entidad, acusó a la Secretaría General de Gobierno de frenar los avances y no dar seguimiento a los compromisos establecidos con el movimiento.

“Resulta que la solución no avanza ni un ápice y, de hecho, donde estaba viendo un avance, simplemente sin explicación de por medio se suspendió la obra”, declaró al referirse a la construcción de un edificio en la preparatoria Rafael Ramírez, ubicada en Charay, El Fuerte. El representante señaló que alrededor de 5 mil familias de distintos municipios están afectadas por la falta de atención a sus solicitudes. Entre ellas mencionó la regularización de terrenos, la adquisición de lotes a bajo costo y el mejoramiento de viviendas.

Aseguró que la organización entregó más de 600 expedientes para acceder a programas de mejoramiento de vivienda, pero hasta ahora no se han realizado las obras solicitadas. “Ni un solo techo, ni un solo piso, ni un solo cuarto ha sido construido”, afirmó. Calderón Sosa indicó que también permanecen pendientes compromisos de pavimentación, como una calle en Oro Pinto y otra en Nuevo San Miguel, en Navolato.

En contraste, cuestionó las inversiones del Gobierno estatal en otros proyectos y sostuvo que sí existen recursos para atender las necesidades de las familias. El representante agregó que hace dos semanas se reunieron con la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, quien, según su versión, se comprometió a replantear las demandas ante la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava. Sin embargo, afirmó que todavía no reciben una respuesta concreta. Ante la falta de avances, advirtió que las manifestaciones continuarán hasta que las autoridades atiendan sus peticiones.