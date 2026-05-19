Movimiento Ciudadano analiza alianzas con PVEM y PT para el 2027, dice Máynez

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que rumbo a las elecciones de 2027 queda descartada cualquier alianza con Morena, al señalar que no existe intención de ir en coalición con el partido que actualmente gobierna.

Álvarez Máynez afirmó que Morena no representa confianza, por lo que Movimiento Ciudadano mantendrá una postura separada de dicho partido político durante el próximo proceso electoral.

Sin embargo, el dirigente nacional indicó que sí podría existir un diálogo con otras fuerzas políticas como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, con quienes analizarían posibles acuerdos o coincidencias rumbo a las elecciones.

“Tendría que haber un diálogo inteligente con partidos como el Verde y el Partido del Trabajo, para analizar si haríamos alianza” expresó.

Respecto a las campañas del próximo año, comentó que ya existen algunos perfiles considerados para competir por la candidatura a la Gubernatura de Sinaloa; no obstante, precisó que será a través de encuestas como se definirá quién encabezará el proyecto político de Movimiento Ciudadano.

Asimismo, Jorge Álvarez Máynez criticó al Gobierno actual al considerar que ha mostrado poca eficacia y escasa empatía con la ciudadanía, especialmente ante las recientes acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios públicos de Sinaloa.