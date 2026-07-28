Movimiento Ciudadano asegura que resultados de la ENSU reflejan deterioro de la seguridad en Sinaloa

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio “Pío” Esquer Peiro, aseguró que los resultados del segundo trimestre de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI reflejan un deterioro en la percepción de seguridad en Sinaloa y evidencian el fracaso de la estrategia implementada por los gobiernos de Morena.

En un posicionamiento, expresó su preocupación por el incremento en el temor de la población y afirmó que el Gobierno ha dejado sin respuesta a la ciudadanía frente a la problemática de inseguridad.

Los resultados de la ENSU publicados por el INEGI señalan que el 90.8 por ciento de la población de Culiacán de 18 años y más considera inseguro vivir en la ciudad, el segundo porcentaje más alto entre las 91 áreas urbanas evaluadas en el País, sólo por debajo de Irapuato, Guanajuato.

Culiacán pasó de 84.4 por ciento en marzo a 90.8 por ciento en junio de 2026, un incremento trimestral estadísticamente significativo, aunque el porcentaje se mantuvo igual al registrado en junio de 2025.

En Mazatlán, la percepción de inseguridad registró un ligero descenso al ubicarse en 78.4 por ciento, mientras que Los Mochis presentó uno de los mayores incrementos del país al pasar de 21.1 a 31.2 por ciento entre marzo y junio de este año, un aumento de 47.9 por ciento respecto al trimestre anterior.

Culiacán y Los Mochis fueron los únicos municipios sinaloenses con incrementos estadísticamente significativos frente a marzo de 2026.

Ante estos resultados, Esquer Peiro señaló que la encuesta refleja el impacto que la violencia tiene en la vida cotidiana de las personas, quienes, afirmó, han tenido que modificar sus hábitos por temor a ser víctimas de un delito.

“No podemos normalizar que seis de cada diez mujeres caminen con miedo, ni que ir a trabajar o tomar el transporte público sea un acto de valentía. Los datos del INEGI no son números fríos: son la confirmación de que la ciudadanía vive acorralada, cambiando sus hábitos cotidianos, dejando de salir de noche y temiendo por la integridad de sus hijos”, expresó.

El dirigente añadió que la ENSU también muestra un deterioro en la confianza ciudadana.

Indicó que más del 57 por ciento de la población considera que la delincuencia seguirá igual o empeorará en los próximos meses, mientras que el 45.6 por ciento de quienes tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública reportó haber sido víctima de algún acto de corrupción.

Movimiento Ciudadano en Sinaloa llamó a replantear la estrategia de seguridad pública, fortalecer la profesionalización de las policías locales, reforzar las acciones de prevención del delito y combatir la impunidad.

“Sinaloa merece verdad, justicia y paz, no discursos huecos, campañas anticipadas ni cifras maquilladas. Es momento de devolverle la tranquilidad y la dignidad a las familias sinaloenses”, asentó.