Movimiento Ciudadano denuncia derroche grosero de Imelda Castro Castro

Movimiento Ciudadano formalizó una denuncia contra la Senadora por Morena, Imelda Castro Castro, y del partido por presuntos actos anticipados de campaña.

El Diputado local y dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, realizó una denuncia en contra de la Senadora, Imelda Castro Castro, que se presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y el recurso fue interpuesto por Miguel Óscar Ibarra Melchor, representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral.

Torres Félix señaló que la conducta de la Senadora está buscando sacar una ventaja contra posibles adversarios de cara al proceso electoral de 2027 y acusó de no haber transparentado el origen de los recursos utilizados y tampoco ha informado a la autoridad electoral sobre sus gastos.

“Todos podemos observar que es una conducta alevosa y ventajosa que lo que busca es efectivamente sacar una ventaja contra posibles adversarios del proceso electoral, que será el año 2027”, señaló Torres Félix.

El legislador de MC afirmó que Castro Castro trae un derroche de recursos, una situación que es del dominio público y sostiene que estos son eventos de campaña, a pesar de no estar en periodo de precampaña.

“Como todos lo podemos observar y es del dominio público que la Senadora trae un derroche y un gasto de dinero grosero que ofende al pueblo de Sinaloa”, asentó.

Entre las evidencias mencionadas por Torres Félix se incluye la movilización de personas en camiones, renta de estructuras y carpas, además de entrega de dádivas y despensas después de los eventos.

“Todos sabemos lo que cuesta llevar a cabo ese evento. Muchos de esos eventos después de que se terminan, se les entregan dádivas y se les entregan despensas”, dijo.

El dirigente de MC hizo un llamado al partido Morena para que vigile las conductas de sus militantes porque estas prácticas trastocaron el bienestar electoral que debe prevalecer.

“También pedimos y hacemos un llamado respetuoso al partido Morena para que vigile las conductas ilegales de sus militantes porque trastocan la armonía electoral que debe de privar en estos asuntos”, recalcó.

El documento presentado por Ibarra Melchor como representante de MC formaliza la denuncia contra la Senadora Castro y el partido Morena por culpa In Vigilando.

La denuncia detalla una agenda constante de actividades proselitistas que datan desde el 14 de septiembre del año en curso hasta el 15 de noviembre e incluyen recorridos en diversos municipios del Estado.

El escrito enumera más de 20 eventos específicos realizados en ubicaciones como Guasave, Culiacán, Juan José Ríos, Mazatlán, Choix, El Fuerte y San Ignacio.

Una parte central de la acusación es la violación al artículo 134 constitucional y se apunta que la senadora utilizó recurrentemente los programas sociales y los logros de la Cuarta Transformación y la Presidenta para posicionar su nombre e imagen ante los electores.

Ibarra Melchor solicitó al IEES que se investigue el origen de los recursos que la Senadora Castro utilizó para la realización de todos estos eventos, así como el monto total gastado, que a la vista de las pruebas técnicas insertadas en fotografías es una suma considerable y se pidió investigar el dinero pagado en publicidad en redes sociales y medios electrónicos.

Torres Félix expresó confianza en el IEES y sus consejeros, esperando que la sanción sirva como un antecedente contundente y recordó que entre las posibles sanciones por ley, se contempla una multa en dinero o incluso la inhabilitación para ser candidata en la elección de 2027.