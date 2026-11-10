Movimiento Ciudadano descarta alianza con el PRI por señalamientos entre sus aspirantes

Movimiento Ciudadano no contempla formar parte de una alianza con el PRI, ante los señalamientos de presuntos vínculos con grupos delictivos y acuerdos políticos con Morena que han surgido entre sus propios aspirantes a la Gubernatura de Sinaloa.

Así lo declaró el coordinador estatal Sergio Esquer Peiro quien consideró que estas acusaciones generan dudas sobre la alianza que busca construir el tricolor, luego de que la Senadora Paloma Sánchez señalara que dentro de su partido hay políticos relacionados con narcopolíticos.

Ante este escenario, Esquer Peiro sostuvo que Movimiento Ciudadano debe mantenerse al margen de una alianza cuyos propios integrantes se cuestionan entre sí y pidió que ambos aspirantes aclaren públicamente sus declaraciones.

Señaló que la ciudadanía merece conocer quiénes son los políticos a los que hacen referencia y qué acuerdos existen, en lugar de dejar estos señalamientos sin explicación.

El dirigente recordó que Sinaloa enfrenta desde hace más de dos años una crisis de violencia que ha afectado la tranquilidad de las familias, la actividad económica y los empleos, por lo que consideró que no deben generarse más dudas sobre la relación entre política y grupos delictivos.

“No lo dice Movimiento Ciudadano, lo dicen los propios priistas, una de sus aspirantes asegura que en su partido hay políticos ligados al narco. El otro sostiene que su compañera tiene cercanía con Morena. Son acusaciones gravísimas que vienen desde adentro”, expresó.

Movimiento Ciudadano buscará construir una alternativa política, dijo, con personas de trayectoria limpia y cercana a la ciudadanía, al señalar que el Estado necesita recuperar la paz, el orden y la prosperidad, y no una alianza enfocada en repartirse el poder.